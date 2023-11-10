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Малых Федор Евсегниевич

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Малых Евсегний Терентьевич

Мать: Малых Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
14.02.1842

Жена: Малых Мелания Никитична

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.01.1843

Дочь: Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Малых Мелания Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Малых Мелания Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Гликерия Федоровна

Мать ребёнка: Малых Мелания Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Малых Иван Федорович

Мать ребёнка: Малых Мелания Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Малых Василий Федорович

Мать ребёнка: Малых Мелания Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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