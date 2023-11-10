Малых Федор Евсегниевич
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Малых Евсегний Терентьевич
Мать: Малых Анна Ивановна
Бракосочетание
14.02.1842
Жена: Малых Мелания Никитична
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.01.1843
Дочь: Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Малых Мелания Никитична
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Малых Мелания Никитична
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Гликерия Федоровна
Мать ребёнка: Малых Мелания Никитична
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Малых Иван Федорович
Мать ребёнка: Малых Мелания Никитична
Рождение ребёнка
Около 1854
Мать ребёнка: Малых Мелания Никитична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно