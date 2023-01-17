Малых (Смирнова) Мелания Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малых (Смирнова) Мелания Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Смирнов Никита Алексеевич

Мать: Смирнова Ирина Федотовна

Бракосочетание
14.02.1842

Муж: Малых Федор Евсегниевич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.01.1843

Дочь: Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Малых Федор Евсегниевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Малых Федор Евсегниевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Гликерия Федоровна

Отец ребёнка: Малых Федор Евсегниевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Малых Иван Федорович

Отец ребёнка: Малых Федор Евсегниевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Малых Василий Федорович

Отец ребёнка: Малых Федор Евсегниевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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