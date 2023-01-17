Малых (Смирнова) Мелания Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Бракосочетание
14.02.1842
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.01.1843
Дочь: Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Малых Федор Евсегниевич
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Малых Федор Евсегниевич
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Гликерия Федоровна
Отец ребёнка: Малых Федор Евсегниевич
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Малых Иван Федорович
Отец ребёнка: Малых Федор Евсегниевич
Рождение ребёнка
Около 1854
Отец ребёнка: Малых Федор Евсегниевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно