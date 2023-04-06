Смирнова (Озерова) Ирина Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Озерова) Ирина Федотовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Озеров Федот Максимович

Мать: Озерова Ефимия Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
19.02.1815

Муж: Смирнов Никита Алексеевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Манохина Марфа Никитична

Отец ребёнка: Смирнов Никита Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Малых Мелания Никитична

Отец ребёнка: Смирнов Никита Алексеевич

Рождение ребёнка
1824

Сын: Смирнов Григорий Никитич

Отец ребёнка: Смирнов Никита Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Чайкина Татьяна Никитична

Отец ребёнка: Смирнов Никита Алексеевич

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Анисия Никитична

Отец ребёнка: Смирнов Никита Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
29.01.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.06.1843

Сын: Смирнов Игнатий Никитич

Отец ребёнка: Смирнов Никита Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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