Смирнова (Озерова) Ирина Федотовна
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Озеров Федот Максимович
Мать: Озерова Ефимия Петровна
Бракосочетание
19.02.1815
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Манохина Марфа Никитична
Отец ребёнка: Смирнов Никита Алексеевич
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Малых Мелания Никитична
Отец ребёнка: Смирнов Никита Алексеевич
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Смирнов Никита Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Чайкина Татьяна Никитична
Отец ребёнка: Смирнов Никита Алексеевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Анисия Никитична
Отец ребёнка: Смирнов Никита Алексеевич
Крещение
29.01.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.06.1843
Отец ребёнка: Смирнов Никита Алексеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно