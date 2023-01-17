Чайкина (Смирнова) Татьяна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чайкина (Смирнова) Татьяна Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Смирнов Никита Алексеевич

Мать: Смирнова Ирина Федотовна

Крещение
29.06.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
04.03.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
31.01.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чайкин Федот Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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