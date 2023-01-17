Чайкин Федот Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: Чайкин Яков Яковлевич
Мать: Чайкина Анна Мамонтовна
Крещение
23.12.1850
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно