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Чайкин Яков Яковлевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Чайкин Яков Иванович

Мать: Чайкина Анна Терентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Чайкин Федот Яковлевич

Мать ребёнка: Чайкина Анна Мамонтовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Мелания Яковлевна

Мать ребёнка: Чайкина Анна Мамонтовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Варвара Яковлевна

Мать ребёнка: Чайкина Анна Мамонтовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.04.1847

Сын: Чайкин Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Чайкина Анна Мамонтовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афанасия Яковлевна

Мать ребёнка: Чайкина Анна Мамонтовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чайкина Анна Мамонтовна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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