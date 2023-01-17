Чайкин Яков Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Чайкин Яков Иванович
Мать: Чайкина Анна Терентьевна
Рождение ребёнка
Около 1827
Мать ребёнка: Чайкина Анна Мамонтовна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Мелания Яковлевна
Мать ребёнка: Чайкина Анна Мамонтовна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Варвара Яковлевна
Мать ребёнка: Чайкина Анна Мамонтовна
Рождение ребёнка
09.04.1847
Мать ребёнка: Чайкина Анна Мамонтовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афанасия Яковлевна
Мать ребёнка: Чайкина Анна Мамонтовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чайкина Анна Мамонтовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно