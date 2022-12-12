Чайкина Анна Мамонтовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1827
Отец ребёнка: Чайкин Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Мелания Яковлевна
Отец ребёнка: Чайкин Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Варвара Яковлевна
Отец ребёнка: Чайкин Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
09.04.1847
Отец ребёнка: Чайкин Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афанасия Яковлевна
Отец ребёнка: Чайкин Яков Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно