Чайкина Анна Мамонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧайкина Анна Мамонтовна

Чайкина Анна Мамонтовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Чайкин Федот Яковлевич

Отец ребёнка: Чайкин Яков Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Мелания Яковлевна

Отец ребёнка: Чайкин Яков Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Варвара Яковлевна

Отец ребёнка: Чайкин Яков Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.04.1847

Сын: Чайкин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Чайкин Яков Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афанасия Яковлевна

Отец ребёнка: Чайкин Яков Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чайкин Яков Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close