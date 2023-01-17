Чайкина (Петухова) Анна Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чайкина (Петухова) Анна Терентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Между 1839 и 1857

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Петухов Терентий Семенович

Мать: Петухова Анна Тимофеевна

Бракосочетание
21.02.1800

Муж: Чайкин Яков Иванович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
03.03.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1803

Сын: Чайкин Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Чайкин Яков Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.03.1805

Дочь: Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Чайкин Яков Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.07.1806

Сын: Чайкин Филипп Яковлевич

Отец ребёнка: Чайкин Яков Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1807

Сын: Чайкин Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Чайкин Яков Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Феодора Яковлевна

Отец ребёнка: Чайкин Яков Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.02.1810

Сын: Чайкин Поликарп Яковлевич

Отец ребёнка: Чайкин Яков Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.02.1812

Дочь: Волкова Агафия Яковлевна

Отец ребёнка: Чайкин Яков Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.07.1814

Сын: Чайкин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Чайкин Яков Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Чайкин Яков Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Манохина Зиновия Яковлевна

Отец ребёнка: Чайкин Яков Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Дьякова Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Чайкин Яков Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1839 и 1857
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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