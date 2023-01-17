Чайкина (Петухова) Анна Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиМежду 1839 и 1857
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Бракосочетание
21.02.1800
Муж: Чайкин Яков Иванович
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
03.03.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Чайкин Яков Иванович
Рождение ребёнка
09.03.1805
Дочь: Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Чайкин Яков Иванович
Рождение ребёнка
08.07.1806
Отец ребёнка: Чайкин Яков Иванович
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Чайкин Яков Иванович
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Феодора Яковлевна
Отец ребёнка: Чайкин Яков Иванович
Рождение ребёнка
28.02.1810
Сын: Чайкин Поликарп Яковлевич
Отец ребёнка: Чайкин Яков Иванович
Рождение ребёнка
26.02.1812
Дочь: Волкова Агафия Яковлевна
Отец ребёнка: Чайкин Яков Иванович
Рождение ребёнка
01.07.1814
Отец ребёнка: Чайкин Яков Иванович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Чайкин Яков Иванович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Манохина Зиновия Яковлевна
Отец ребёнка: Чайкин Яков Иванович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Дьякова Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Чайкин Яков Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1839 и 1857