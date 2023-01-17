Петухова Анна Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.03.1762
Дочь: Холина Варвара Терентьевна
Отец ребёнка: Петухов Терентий Семенович
Рождение ребёнка
1765
Сын: Петухов Афанасий Терентьевич
Отец ребёнка: Петухов Терентий Семенович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Чайкина Анна Терентьевна
Отец ребёнка: Петухов Терентий Семенович
Рождение ребёнка
1780
Сын: Петухов Михаил Терентьевич
Отец ребёнка: Петухов Терентий Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно