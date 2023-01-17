Петухова Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова Анна Тимофеевна

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Место рождения

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
?.03.1762

Дочь: Холина Варвара Терентьевна

Отец ребёнка: Петухов Терентий Семенович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1765

Сын: Петухов Афанасий Терентьевич

Отец ребёнка: Петухов Терентий Семенович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Чайкина Анна Терентьевна

Отец ребёнка: Петухов Терентий Семенович

Рождение ребёнка
1780

Сын: Петухов Михаил Терентьевич

Отец ребёнка: Петухов Терентий Семенович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петухов Терентий Семенович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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