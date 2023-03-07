Холина (Петухова) Варвара Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холина (Петухова) Варвара Терентьевна

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Место рождения

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

?.03.1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1762

Отец: Петухов Терентий Семенович

Мать: Петухова Анна Тимофеевна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1788

Сын: Холин Евстрат Титович

Отец ребёнка: Холин Тит Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Овчинникова Евдокия Титовна

Отец ребёнка: Холин Тит Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Манохина Марфа Титовна

Отец ребёнка: Холин Тит Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Кондюрина Агафия Титовна

Отец ребёнка: Холин Тит Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1802

Сын: Холин Дмитрий Титович

Отец ребёнка: Холин Тит Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
09.07.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Холин Тит Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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