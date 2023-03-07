Холина (Петухова) Варвара Терентьевна
Место рождения
Дата рождения?.03.1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1762
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Холин Тит Андреевич
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Овчинникова Евдокия Титовна
Отец ребёнка: Холин Тит Андреевич
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Манохина Марфа Титовна
Отец ребёнка: Холин Тит Андреевич
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Кондюрина Агафия Титовна
Отец ребёнка: Холин Тит Андреевич
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Холин Тит Андреевич
Крещение
09.07.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Холин Тит Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно