Кондюрина (Угланова) Агафия Титовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондюрина (Угланова) Агафия Титовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Холин Тит Андреевич

Мать: Холина Варвара Терентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Кондюрина Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Кондюрин Григорий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Капитолина Григорьевна

Отец ребёнка: Кондюрин Григорий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Сын: Кондюрин Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Кондюрин Григорий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Сын: Кондюрин Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Кондюрин Григорий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: не указан

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондюрин Григорий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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