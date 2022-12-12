Кондюрина (Угланова) Агафия Титовна
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Холин Тит Андреевич
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Кондюрина Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Кондюрин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Капитолина Григорьевна
Отец ребёнка: Кондюрин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Кондюрин Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Кондюрин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Кондюрин Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Кондюрин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно