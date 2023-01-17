Кондюрин Дмитрий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондюрин Дмитрий Григорьевич

Кондюрин Дмитрий Григорьевич

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1824

Дата смерти

Между 1848 и 1849

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Кондюрин Григорий Иванович

Мать: Кондюрина Агафия Титовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Сын: Кондюрин Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Федосеева Феодосия Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ксения Дмитриевна

Мать ребёнка: Федосеева Феодосия Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосеева Феодосия Егоровна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1848 и 1849
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close