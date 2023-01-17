Кондюрин Дмитрий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиМежду 1848 и 1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Рождение ребёнка
1845
Сын: Кондюрин Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Федосеева Феодосия Егоровна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Ксения Дмитриевна
Мать ребёнка: Федосеева Феодосия Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1848 и 1849