Федосеева Феодосия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеева Феодосия Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Кондюрин Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Кондюрин Дмитрий Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ксения Дмитриевна

Отец ребёнка: Кондюрин Дмитрий Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондюрин Дмитрий Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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