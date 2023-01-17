Манохина (Угланова) Марфа Титовна
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Холин Тит Андреевич
Бракосочетание
11.02.1816
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1822
Сын: Манохин Никита Афанасьевич
Отец ребёнка: Манохин Афанасий Яковлевич
Рождение ребёнка
22.01.1824
Сын: Манохин Малахий Афанасьевич
Отец ребёнка: Манохин Афанасий Яковлевич
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Пелагия Афанасьевна
Отец ребёнка: Манохин Афанасий Яковлевич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Наталья Афанасьевна
Отец ребёнка: Манохин Афанасий Яковлевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно