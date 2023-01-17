Манохина (Угланова) Марфа Титовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манохина (Угланова) Марфа Титовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Холин Тит Андреевич

Мать: Холина Варвара Терентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
11.02.1816

Муж: Манохин Афанасий Яковлевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1822

Сын: Манохин Никита Афанасьевич

Отец ребёнка: Манохин Афанасий Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.01.1824

Сын: Манохин Малахий Афанасьевич

Отец ребёнка: Манохин Афанасий Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Пелагия Афанасьевна

Отец ребёнка: Манохин Афанасий Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Наталья Афанасьевна

Отец ребёнка: Манохин Афанасий Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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