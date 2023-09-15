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Манохин Никита Афанасьевич

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Манохин Афанасий Яковлевич

Мать: Манохина Марфа Титовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Сын: Манохин Николай Никитич

Мать ребёнка: Манохина Ольга Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Сын: Манохин Анатолий Никитич

Мать ребёнка: Манохина Ольга Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Сын: Манохин Иван Никитич

Мать ребёнка: Манохина Ольга Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Сын: Манохин Михаил Никитич

Мать ребёнка: Манохина Ольга Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манохина Ольга Степановна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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