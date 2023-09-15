Манохин Никита Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Манохин Афанасий Яковлевич
Мать: Манохина Марфа Титовна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Манохина Ольга Степановна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Манохина Ольга Степановна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Манохин Иван Никитич
Мать ребёнка: Манохина Ольга Степановна
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Манохина Ольга Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно