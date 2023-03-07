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Манохин Афанасий Яковлевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Манохин Яков Пантелеймонович

Мать: Манохина 1я Манохина

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
21.08.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
11.02.1816

Жена: Манохина Марфа Титовна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
30.01.1820
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1822

Сын: Манохин Никита Афанасьевич

Мать ребёнка: Манохина Марфа Титовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.01.1824

Сын: Манохин Малахий Афанасьевич

Мать ребёнка: Манохина Марфа Титовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Пелагия Афанасьевна

Мать ребёнка: Манохина Марфа Титовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Наталья Афанасьевна

Мать ребёнка: Манохина Марфа Титовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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