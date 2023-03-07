Манохин Афанасий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Манохин Яков Пантелеймонович
Мать: Манохина 1я Манохина
Крещение
21.08.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
11.02.1816
Жена: Манохина Марфа Титовна
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
30.01.1820
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1822
Сын: Манохин Никита Афанасьевич
Мать ребёнка: Манохина Марфа Титовна
Рождение ребёнка
22.01.1824
Сын: Манохин Малахий Афанасьевич
Мать ребёнка: Манохина Марфа Титовна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Пелагия Афанасьевна
Мать ребёнка: Манохина Марфа Титовна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Наталья Афанасьевна
Мать ребёнка: Манохина Марфа Титовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно