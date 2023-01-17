Манохина 1я Манохина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1799
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.01.1777
Отец ребёнка: Манохин Яков Пантелеймонович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Малых Ефросиния Яковлевна
Отец ребёнка: Манохин Яков Пантелеймонович
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Чайкина Дарья Яковлевна
Отец ребёнка: Манохин Яков Пантелеймонович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Наталья Яковлевна
Отец ребёнка: Манохин Яков Пантелеймонович
Рождение ребёнка
1796
Сын: Манохин Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Манохин Яков Пантелеймонович
Рождение ребёнка
1798
Сын: Манохин Афанасий Яковлевич
Отец ребёнка: Манохин Яков Пантелеймонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1799