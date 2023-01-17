Манохина 1я Манохина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манохина 1я Манохина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1799

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1777

Сын: Манохин Филипп Яковлевич

Отец ребёнка: Манохин Яков Пантелеймонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Малых Ефросиния Яковлевна

Отец ребёнка: Манохин Яков Пантелеймонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Чайкина Дарья Яковлевна

Отец ребёнка: Манохин Яков Пантелеймонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: Манохин Яков Пантелеймонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1796

Сын: Манохин Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Манохин Яков Пантелеймонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1798

Сын: Манохин Афанасий Яковлевич

Отец ребёнка: Манохин Яков Пантелеймонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манохин Яков Пантелеймонович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1799
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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