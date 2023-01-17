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Манохин Филипп Яковлевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

13.01.1777

Дата смерти

Между 1831 и 1849

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1777

Отец: Манохин Яков Пантелеймонович

Мать: Манохина 1я Манохина

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
20.01.1777
Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Восприемница | Матфия Поросенкова жена Варвара Козмина
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Волкова Мария Филипповна

Мать ребёнка: Манохина Феодосия Иудична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Манохин Матвей Филиппович

Мать ребёнка: Манохина Феодосия Иудична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Фекла Филипповна

Мать ребёнка: Манохина Феодосия Иудична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.02.1805

Сын: Манохин Лев Филиппович

Мать ребёнка: Манохина Феодосия Иудична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1807

Сын: Манохин Ульян Филиппович

Мать ребёнка: Манохина Феодосия Иудична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.03.1810

Дочь: Евдокия Филипповна

Мать ребёнка: Манохина Феодосия Иудична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.09.1812

Сын: Манохин Алексей Филиппович

Мать ребёнка: Манохина Феодосия Иудична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Анастасия Филипповна

Мать ребёнка: Манохина Феодосия Иудична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манохина Феодосия Иудична

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1831 и 1849
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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