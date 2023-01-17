Манохин Филипп Яковлевич
Место рождения
Дата рождения13.01.1777
Дата смертиМежду 1831 и 1849
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1777
Отец: Манохин Яков Пантелеймонович
Мать: Манохина 1я Манохина
Крещение
20.01.1777
Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Восприемница | Матфия Поросенкова жена Варвара Козмина
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Волкова Мария Филипповна
Мать ребёнка: Манохина Феодосия Иудична
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Манохин Матвей Филиппович
Мать ребёнка: Манохина Феодосия Иудична
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Фекла Филипповна
Мать ребёнка: Манохина Феодосия Иудична
Рождение ребёнка
22.02.1805
Мать ребёнка: Манохина Феодосия Иудична
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Манохина Феодосия Иудична
Рождение ребёнка
10.03.1810
Дочь: Евдокия Филипповна
Мать ребёнка: Манохина Феодосия Иудична
Рождение ребёнка
21.09.1812
Сын: Манохин Алексей Филиппович
Мать ребёнка: Манохина Феодосия Иудична
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Анастасия Филипповна
Мать ребёнка: Манохина Феодосия Иудична
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1831 и 1849