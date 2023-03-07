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Манохин Лев Филиппович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

22.02.1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1805

Отец: Манохин Филипп Яковлевич

Мать: Манохина Феодосия Иудична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
01.03.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1828

Сын: Манохин Иван Львович

Мать ребёнка: Манохина Пелагия Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Мария Львовна

Мать ребёнка: Манохина Пелагия Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манохина Пелагия Матвеевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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