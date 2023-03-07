Манохин Лев Филиппович
Место рождения
Дата рождения22.02.1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1805
Крещение
01.03.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1828
Сын: Манохин Иван Львович
Мать ребёнка: Манохина Пелагия Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Мария Львовна
Мать ребёнка: Манохина Пелагия Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно