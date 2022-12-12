Манохина Пелагия Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Манохин Иван Львович
Отец ребёнка: Манохин Лев Филиппович
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Мария Львовна
Отец ребёнка: Манохин Лев Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно