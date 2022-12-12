Манохина (Соболева) Феодосия Иудична
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Соболев Иуда Власович
Мать: Соболева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Волкова Мария Филипповна
Отец ребёнка: Манохин Филипп Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Манохин Матвей Филиппович
Отец ребёнка: Манохин Филипп Яковлевич
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Фекла Филипповна
Отец ребёнка: Манохин Филипп Яковлевич
Рождение ребёнка
22.02.1805
Отец ребёнка: Манохин Филипп Яковлевич
Крещение
12.03.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
04.07.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Манохин Филипп Яковлевич
Рождение ребёнка
10.03.1810
Дочь: Евдокия Филипповна
Отец ребёнка: Манохин Филипп Яковлевич
Рождение ребёнка
21.09.1812
Сын: Манохин Алексей Филиппович
Отец ребёнка: Манохин Филипп Яковлевич
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Анастасия Филипповна
Отец ребёнка: Манохин Филипп Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно