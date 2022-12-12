Манохина (Соболева) Феодосия Иудична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манохина (Соболева) Феодосия Иудична

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Соболев Иуда Власович

Мать: Соболева Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Волкова Мария Филипповна

Отец ребёнка: Манохин Филипп Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Манохин Матвей Филиппович

Отец ребёнка: Манохин Филипп Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Фекла Филипповна

Отец ребёнка: Манохин Филипп Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.02.1805

Сын: Манохин Лев Филиппович

Отец ребёнка: Манохин Филипп Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
12.03.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
04.07.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1807

Сын: Манохин Ульян Филиппович

Отец ребёнка: Манохин Филипп Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.03.1810

Дочь: Евдокия Филипповна

Отец ребёнка: Манохин Филипп Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.09.1812

Сын: Манохин Алексей Филиппович

Отец ребёнка: Манохин Филипп Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Анастасия Филипповна

Отец ребёнка: Манохин Филипп Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манохин Филипп Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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