Соболева Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиДо 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Манохина Феодосия Иудична
Отец ребёнка: Соболев Иуда Власович
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Соболев Иуда Власович
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Бабикова Агафия Иудична
Отец ребёнка: Соболев Иуда Власович
Рождение ребёнка
1789
Сын: Соболев Никита Иудич
Отец ребёнка: Соболев Иуда Власович
Крещение
31.05.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1816