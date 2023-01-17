Соболева Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболева Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

До 1816

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Манохина Феодосия Иудична

Отец ребёнка: Соболев Иуда Власович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1785

Сын: Соболев Тимофей Иудич

Отец ребёнка: Соболев Иуда Власович

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Бабикова Агафия Иудична

Отец ребёнка: Соболев Иуда Власович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1789

Сын: Соболев Никита Иудич

Отец ребёнка: Соболев Иуда Власович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
31.05.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соболев Иуда Власович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1816
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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