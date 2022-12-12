Соболев Тимофей Иудич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболев Тимофей Иудич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Соболев Иуда Власович

Мать: Соболева Анна Ивановна

Крещение
04.07.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
08.02.1807

Жена: Соболева Матрона Алексеевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.11.1807

Сын: Соболев Зотик Тимофеевич

Мать ребёнка: Соболева Матрона Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.01.1810

Дочь: Ксения Тимофеевна

Мать ребёнка: Соболева Матрона Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1813

Сын: Ташкин Григорий Тимофеевич

Мать ребёнка: Соболева Матрона Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.10.1815

Сын: Соболев Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Соболева Матрона Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1820

Сын: Соболев Ефим Тимофеевич

Мать ребёнка: Соболева Матрона Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Матрона Тимофеевна

Мать ребёнка: Соболева Матрона Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Мулина Устина Тимофеевна

Мать ребёнка: Соболева Матрона Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Пелагия Тимофеевна

Мать ребёнка: Соболева Матрона Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1851
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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