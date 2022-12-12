Соболев Тимофей Иудич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Соболев Иуда Власович
Мать: Соболева Анна Ивановна
Крещение
04.07.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
08.02.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.11.1807
Мать ребёнка: Соболева Матрона Алексеевна
Рождение ребёнка
27.01.1810
Дочь: Ксения Тимофеевна
Мать ребёнка: Соболева Матрона Алексеевна
Рождение ребёнка
1813
Сын: Ташкин Григорий Тимофеевич
Мать ребёнка: Соболева Матрона Алексеевна
Рождение ребёнка
?.10.1815
Сын: Соболев Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: Соболева Матрона Алексеевна
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Соболева Матрона Алексеевна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Матрона Тимофеевна
Мать ребёнка: Соболева Матрона Алексеевна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Мулина Устина Тимофеевна
Мать ребёнка: Соболева Матрона Алексеевна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Пелагия Тимофеевна
Мать ребёнка: Соболева Матрона Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1851