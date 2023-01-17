Мулина (Ташкина) Устина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мулина (Ташкина) Устина Тимофеевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Соболев Тимофей Иудич

Мать: Соболева Матрона Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
19.10.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемники | Николай Сисоев Севастианов
Крещение
20.10.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мулин Иван Ефимович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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