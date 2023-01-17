Мулина (Ташкина) Устина Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Соболев Тимофей Иудич
Крещение
19.10.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемники | Николай Сисоев Севастианов
Крещение
20.10.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мулин Иван Ефимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно