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Соболев Николай Тимофеевич

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

?.10.1815

Дата смерти

28.11.1839

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1815

Отец: Соболев Тимофей Иудич

Мать: Соболева Матрона Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
28.11.1839
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: Чахоткой
Похороны
01.12.1839
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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