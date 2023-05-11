Соболев Николай Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения?.10.1815
Дата смерти28.11.1839
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1815
Отец: Соболев Тимофей Иудич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.11.1839
Причина смерти: Чахоткой
Похороны
01.12.1839
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя