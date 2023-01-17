Бабикова (Соболева) Агафия Иудична
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смерти10.09.1825
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Соболев Иуда Власович
Мать: Соболева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
15.02.1807
Дочь: Агафия Георгиевна
Отец ребёнка: Бабиков Георгий Родионович
Рождение ребёнка
?.04.1811
Сын: Бабиков Никита Георгиевич
Отец ребёнка: Бабиков Георгий Родионович
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Бабиков Георгий Родионович
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Бабиков Георгий Родионович
Рождение ребёнка
1820
Сын: Бабиков Григорий Георгиевич
Отец ребёнка: Бабиков Георгий Родионович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Похороны
10.09.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
10.09.1825
Причина смерти: Горячкой