Бабикова (Соболева) Агафия Иудична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабикова (Соболева) Агафия Иудична

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1786

Дата смерти

10.09.1825

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Соболев Иуда Власович

Мать: Соболева Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.02.1807

Дочь: Агафия Георгиевна

Отец ребёнка: Бабиков Георгий Родионович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.04.1811

Сын: Бабиков Никита Георгиевич

Отец ребёнка: Бабиков Георгий Родионович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Сын: Бабиков Иосиф Георгиевич

Отец ребёнка: Бабиков Георгий Родионович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1817

Сын: Бабиков Макар Георгиевич

Отец ребёнка: Бабиков Георгий Родионович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1820

Сын: Бабиков Григорий Георгиевич

Отец ребёнка: Бабиков Георгий Родионович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабиков Георгий Родионович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
10.09.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
10.09.1825
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: Горячкой
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