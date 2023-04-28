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Манохин Алексей Филиппович

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

21.09.1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Крещение
21.02.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение
21.09.1812

Отец: Манохин Филипп Яковлевич

Мать: Манохина Феодосия Иудична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Манохин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Манохина Евдокия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Ксения Алексеевна

Мать ребёнка: Манохина Евдокия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Старкова Ефросиния Алексеевна

Мать ребёнка: Манохина Евдокия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Евгения Алексеевна

Мать ребёнка: Манохина Евдокия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: Манохина Евдокия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Манохин Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Манохина Евдокия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Манохина Евдокия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Манохина Евдокия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манохина Евдокия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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