Манохин Алексей Филиппович
Место рождения
Дата рождения21.09.1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
21.02.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение
21.09.1812
Рождение ребёнка
Около 1839
Мать ребёнка: Манохина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Ксения Алексеевна
Мать ребёнка: Манохина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Старкова Ефросиния Алексеевна
Мать ребёнка: Манохина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Евгения Алексеевна
Мать ребёнка: Манохина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: Манохина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1848
Мать ребёнка: Манохина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Манохина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Манохина Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно