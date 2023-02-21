Манохина Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1839
Отец ребёнка: Манохин Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Ксения Алексеевна
Отец ребёнка: Манохин Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Старкова Ефросиния Алексеевна
Отец ребёнка: Манохин Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Евгения Алексеевна
Отец ребёнка: Манохин Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Манохин Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
Около 1848
Отец ребёнка: Манохин Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Манохин Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Манохин Алексей Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно