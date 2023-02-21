Манохина Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манохина Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Манохин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Манохин Алексей Филиппович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Ксения Алексеевна

Отец ребёнка: Манохин Алексей Филиппович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Старкова Ефросиния Алексеевна

Отец ребёнка: Манохин Алексей Филиппович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Евгения Алексеевна

Отец ребёнка: Манохин Алексей Филиппович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Манохин Алексей Филиппович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Манохин Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Манохин Алексей Филиппович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Манохин Алексей Филиппович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Манохин Алексей Филиппович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манохин Алексей Филиппович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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