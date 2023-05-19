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Манохин Яков Пантелеймонович

Место рождения

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Манохин Пантелеймон Иванович

Мать: Манохина Ирина Степановна

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
13.01.1777

Сын: Манохин Филипп Яковлевич

Мать ребёнка: Манохина 1я Манохина

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Малых Ефросиния Яковлевна

Мать ребёнка: Манохина 1я Манохина

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Чайкина Дарья Яковлевна

Мать ребёнка: Манохина 1я Манохина

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Наталья Яковлевна

Мать ребёнка: Манохина 1я Манохина

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1796

Сын: Манохин Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Манохина 1я Манохина

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1798

Сын: Манохин Афанасий Яковлевич

Мать ребёнка: Манохина 1я Манохина

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манохина Анастасия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манохина 1я Манохина

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно