Манохин Яков Пантелеймонович
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Рождение ребёнка
13.01.1777
Мать ребёнка: Манохина 1я Манохина
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Малых Ефросиния Яковлевна
Мать ребёнка: Манохина 1я Манохина
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Чайкина Дарья Яковлевна
Мать ребёнка: Манохина 1я Манохина
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Наталья Яковлевна
Мать ребёнка: Манохина 1я Манохина
Рождение ребёнка
1796
Сын: Манохин Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Манохина 1я Манохина
Рождение ребёнка
1798
Сын: Манохин Афанасий Яковлевич
Мать ребёнка: Манохина 1я Манохина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Манохина 1я Манохина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно