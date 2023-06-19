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Манохин Василий Яковлевич

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Манохин Яков Пантелеймонович

Мать: Манохина 1я Манохина

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
21.02.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
04.03.1812

Жена: Манохина Евдокия Ефимовна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.08.1814

Сын: Манохин Матвей Васильевич

Мать ребёнка: Манохина Евдокия Ефимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1817

Сын: Манохин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Манохина Евдокия Ефимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Манохина Евдокия Ефимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.01.1820

Сын: Манохин Кирилл Васильевич

Мать ребёнка: Манохина Евдокия Ефимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Елена Васильевна

Мать ребёнка: Манохина Евдокия Ефимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.05.1825

Сын: Манохин Федот Васильевич

Мать ребёнка: Манохина Евдокия Ефимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Манохина Евдокия Ефимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Манохин Антип Васильевич

Мать ребёнка: Манохина Евдокия Ефимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1834

Сын: Манохин Дормидонт Васильевич

Мать ребёнка: Манохина Евдокия Ефимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно