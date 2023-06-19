Манохин Василий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Манохин Яков Пантелеймонович
Мать: Манохина 1я Манохина
Крещение
21.02.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
04.03.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.08.1814
Сын: Манохин Матвей Васильевич
Мать ребёнка: Манохина Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Манохина Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Манохина Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
30.01.1820
Сын: Манохин Кирилл Васильевич
Мать ребёнка: Манохина Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Елена Васильевна
Мать ребёнка: Манохина Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
28.05.1825
Мать ребёнка: Манохина Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Манохина Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1831
Мать ребёнка: Манохина Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Манохин Дормидонт Васильевич
Мать ребёнка: Манохина Евдокия Ефимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно