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Манохин Дормидонт Васильевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1834

Дата смерти

20.01.1870

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Манохин Василий Яковлевич

Мать: Манохина Евдокия Ефимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Екатерина Дормидонтовна

Мать ребёнка: Манохина Устина Тихоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Христина Дормидонтовна

Мать ребёнка: Манохина Устина Тихоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манохина Устина Тихоновна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
20.01.1870
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
30.01.1870
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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