Манохин Дормидонт Васильевич
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смерти20.01.1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Екатерина Дормидонтовна
Мать ребёнка: Манохина Устина Тихоновна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Христина Дормидонтовна
Мать ребёнка: Манохина Устина Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.01.1870
Похороны
30.01.1870
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя