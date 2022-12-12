Манохина (Плотникова) Евдокия Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Плотников Ефим Иванович
Крещение
15.01.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
24.02.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
04.03.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
30.01.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.08.1814
Сын: Манохин Матвей Васильевич
Отец ребёнка: Манохин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Манохин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Манохин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
30.01.1820
Сын: Манохин Кирилл Васильевич
Отец ребёнка: Манохин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Елена Васильевна
Отец ребёнка: Манохин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
28.05.1825
Отец ребёнка: Манохин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Манохин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1831
Отец ребёнка: Манохин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Манохин Дормидонт Васильевич
Отец ребёнка: Манохин Василий Яковлевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1858