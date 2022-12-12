Манохина (Плотникова) Евдокия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМанохина (Плотникова) Евдокия Ефимовна

Манохина (Плотникова) Евдокия Ефимовна

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1793

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Плотников Ефим Иванович

Мать: Плотникова Анна Ульяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
15.01.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
24.02.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
04.03.1812

Муж: Манохин Василий Яковлевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
30.01.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.08.1814

Сын: Манохин Матвей Васильевич

Отец ребёнка: Манохин Василий Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1817

Сын: Манохин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Манохин Василий Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Манохин Василий Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.01.1820

Сын: Манохин Кирилл Васильевич

Отец ребёнка: Манохин Василий Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Елена Васильевна

Отец ребёнка: Манохин Василий Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.05.1825

Сын: Манохин Федот Васильевич

Отец ребёнка: Манохин Василий Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Манохин Василий Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Манохин Антип Васильевич

Отец ребёнка: Манохин Василий Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1834

Сын: Манохин Дормидонт Васильевич

Отец ребёнка: Манохин Василий Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1858
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close