Плотникова Анна Ульяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Манохина Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Плотников Ефим Иванович
Рождение ребёнка
30.10.1800
Дочь: Неонилла Ефимовна
Отец ребёнка: Плотников Ефим Иванович
Рождение ребёнка
13.01.1805
Дочь: Анисия Ефимовна
Отец ребёнка: Плотников Ефим Иванович
Рождение ребёнка
15.06.1806
Сын: Плотников Тимофей Ефимович
Отец ребёнка: Плотников Ефим Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно