Плотникова Анна Ульяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлотникова Анна Ульяновна

Плотникова Анна Ульяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Манохина Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Плотников Ефим Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.10.1800

Дочь: Неонилла Ефимовна

Отец ребёнка: Плотников Ефим Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.01.1805

Дочь: Анисия Ефимовна

Отец ребёнка: Плотников Ефим Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.06.1806

Сын: Плотников Тимофей Ефимович

Отец ребёнка: Плотников Ефим Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плотников Ефим Иванович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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