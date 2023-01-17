Плотников Ефим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смерти1828
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Манохина Евдокия Ефимовна
Мать ребёнка: Плотникова Анна Ульяновна
Рождение ребёнка
30.10.1800
Дочь: Неонилла Ефимовна
Мать ребёнка: Плотникова Анна Ульяновна
Рождение ребёнка
13.01.1805
Дочь: Анисия Ефимовна
Мать ребёнка: Плотникова Анна Ульяновна
Рождение ребёнка
15.06.1806
Сын: Плотников Тимофей Ефимович
Мать ребёнка: Плотникова Анна Ульяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1828