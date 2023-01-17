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Плотников Ефим Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Плотников Иван Иоакимович

Мать: Плотникова Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Манохина Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: Плотникова Анна Ульяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.10.1800

Дочь: Неонилла Ефимовна

Мать ребёнка: Плотникова Анна Ульяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.01.1805

Дочь: Анисия Ефимовна

Мать ребёнка: Плотникова Анна Ульяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.06.1806

Сын: Плотников Тимофей Ефимович

Мать ребёнка: Плотникова Анна Ульяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плотникова Анна Ульяновна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1828
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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