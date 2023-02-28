Плотникова Ирина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Плотников Иван Иоакимович
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Плотников Иван Иоакимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно