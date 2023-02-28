Плотникова Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова Ирина Ивановна

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Место рождения

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1742 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1762

Сын: Плотников Мокий Иванович

Отец ребёнка: Плотников Иван Иоакимович

Рождение ребёнка
1768

Сын: Плотников Ефим Иванович

Отец ребёнка: Плотников Иван Иоакимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плотников Иван Иоакимович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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