(Плотникова) Неонилла Ефимовна
Место рождения
Дата рождения30.10.1800
Дата смертиДо 1804
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1800
Отец: Плотников Ефим Иванович
Место жительства
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Василья Филипова Якушева дочь девка Иустина
Смерть
До 1804