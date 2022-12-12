(Плотникова) Неонилла Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Плотникова) Неонилла Ефимовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

30.10.1800

Дата смерти

До 1804

Пол

Женский

Отец

1768 г.р.

Мать

1768 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1800

Отец: Плотников Ефим Иванович

Мать: Плотникова Анна Ульяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
Неизвестно
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Василья Филипова Якушева дочь девка Иустина
Смерть
До 1804
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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