Манохин Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Манохина Феодосия Михайловна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Бабикова Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Манохина Феодосия Михайловна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: Манохина Феодосия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно