Манохин Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМанохин Иван Васильевич

Манохин Иван Васильевич

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Манохин Василий Яковлевич

Мать: Манохина Евдокия Ефимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Манохина Феодосия Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Бабикова Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Манохина Феодосия Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: Манохина Феодосия Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манохина Феодосия Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close