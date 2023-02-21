Манохина Феодосия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манохина Феодосия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Манохин Иван Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Бабикова Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Манохин Иван Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Манохин Иван Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манохин Иван Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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