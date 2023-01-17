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Манохин Матвей Васильевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

19.08.1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1814

Отец: Манохин Василий Яковлевич

Мать: Манохина Евдокия Ефимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
21.08.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Кондюрина Феодосия Матвеевна

Мать ребёнка: Манохина Марфа Тимофеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манохина Марфа Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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