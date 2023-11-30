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Манохин Федот Васильевич

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

28.05.1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1825

Отец: Манохин Василий Яковлевич

Мать: Манохина Евдокия Ефимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
29.05.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник Петр Космин Крылов
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Феодосия Федотовна

Мать ребёнка: не указана

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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