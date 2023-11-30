Манохин Федот Васильевич
Место рождения
Дата рождения28.05.1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1825
Крещение
29.05.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник Петр Космин Крылов
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Феодосия Федотовна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно