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Манохина Устина Тихоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

17.12.1870

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Екатерина Дормидонтовна

Отец ребёнка: Манохин Дормидонт Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Христина Дормидонтовна

Отец ребёнка: Манохин Дормидонт Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
19.09.1869
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манохин Дормидонт Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
17.12.1870
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От горячки
Похороны
20.12.1870
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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