Манохина Устина Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смерти17.12.1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Екатерина Дормидонтовна
Отец ребёнка: Манохин Дормидонт Васильевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Христина Дормидонтовна
Отец ребёнка: Манохин Дормидонт Васильевич
Крещение
19.09.1869
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.12.1870
Причина смерти: От горячки
Похороны
20.12.1870
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя