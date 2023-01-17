Манохина Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манохина Анастасия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1804

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1757 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Крещение
22.04.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
29.05.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манохин Яков Пантелеймонович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1804
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