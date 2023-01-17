Малых (Манохина) Ефросиния Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малых (Манохина) Ефросиния Яковлевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Манохин Яков Пантелеймонович

Мать: Манохина 1я Манохина

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
27.01.1799

Муж: Малых Дмитрий Никифорович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.11.1799

Дочь: Долматова Матрона Дмитриевна

Отец ребёнка: Малых Дмитрий Никифорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.01.1802

Дочь: Балакина Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Малых Дмитрий Никифорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.04.1804

Дочь: Ирина Дмитриевна

Отец ребёнка: Малых Дмитрий Никифорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1806

Сын: Малых Трифон Дмитриевич

Отец ребёнка: Малых Дмитрий Никифорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Малых Дмитрий Никифорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Сын: Малых Феофилакт Дмитриевич

Отец ребёнка: Малых Дмитрий Никифорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1820

Сын: Малых Панфил Дмитриевич

Отец ребёнка: Малых Дмитрий Никифорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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