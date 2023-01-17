Малых (Манохина) Ефросиния Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Манохин Яков Пантелеймонович
Мать: Манохина 1я Манохина
Бракосочетание
27.01.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.11.1799
Дочь: Долматова Матрона Дмитриевна
Отец ребёнка: Малых Дмитрий Никифорович
Рождение ребёнка
19.01.1802
Дочь: Балакина Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Малых Дмитрий Никифорович
Рождение ребёнка
?.04.1804
Дочь: Ирина Дмитриевна
Отец ребёнка: Малых Дмитрий Никифорович
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Малых Дмитрий Никифорович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Малых Дмитрий Никифорович
Рождение ребёнка
1819
Сын: Малых Феофилакт Дмитриевич
Отец ребёнка: Малых Дмитрий Никифорович
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Малых Дмитрий Никифорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно