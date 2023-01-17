Балакина (Пахотина) Татьяна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балакина (Пахотина) Татьяна Дмитриевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

19.01.1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1802

Отец: Малых Дмитрий Никифорович

Мать: Малых Ефросиния Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
31.01.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
12.02.1821

Муж: Балакин Ипатий Петрович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1822

Сын: Балакин Федот Ипатиевич

Отец ребёнка: Балакин Ипатий Петрович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Сын: Балакин Петр Ипатиевич

Отец ребёнка: Балакин Ипатий Петрович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Сын: Балакин Андрей Ипатиевич

Отец ребёнка: Балакин Ипатий Петрович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Мариамна Ипатиевна

Отец ребёнка: Балакин Ипатий Петрович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1836

Сын: Балакин Никон Ипатиевич

Отец ребёнка: Балакин Ипатий Петрович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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