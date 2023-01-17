Балакина (Пахотина) Татьяна Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения19.01.1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1802
Крещение
31.01.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
12.02.1821
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Балакин Ипатий Петрович
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Балакин Ипатий Петрович
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Балакин Ипатий Петрович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Мариамна Ипатиевна
Отец ребёнка: Балакин Ипатий Петрович
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Балакин Ипатий Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно