Балакин Федот Ипатиевич
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Прохорова Васса Федотовна
Мать ребёнка: Харитина Никифоровна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Зиновия Федотовна
Мать ребёнка: Харитина Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Харитина Никифоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно