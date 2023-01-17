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Балакин Федот Ипатиевич

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Место рождения

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Балакин Ипатий Петрович

Мать: Балакина Татьяна Дмитриевна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Прохорова Васса Федотовна

Мать ребёнка: Харитина Никифоровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Зиновия Федотовна

Мать ребёнка: Харитина Никифоровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харитина Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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