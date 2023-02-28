Прохорова (Балакина) Васса Федотовна
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Балакин Федот Ипатиевич
Мать: Харитина Никифоровна
Бракосочетание
29.01.1858
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно