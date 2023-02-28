Прохорова (Балакина) Васса Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохорова (Балакина) Васса Федотовна

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Место рождения

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Балакин Федот Ипатиевич

Мать: Харитина Никифоровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
29.01.1858

Муж: Прохоров Никита Акиндинович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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