Малых Дмитрий Никифорович
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Малых Никифор Ильич
Мать: Малых Мария Андриановна
Бракосочетание
27.01.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.11.1799
Дочь: Долматова Матрона Дмитриевна
Мать ребёнка: Малых Ефросиния Яковлевна
Рождение ребёнка
19.01.1802
Дочь: Балакина Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Малых Ефросиния Яковлевна
Рождение ребёнка
?.04.1804
Дочь: Ирина Дмитриевна
Мать ребёнка: Малых Ефросиния Яковлевна
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Малых Ефросиния Яковлевна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Малых Ефросиния Яковлевна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Малых Феофилакт Дмитриевич
Мать ребёнка: Малых Ефросиния Яковлевна
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Малых Ефросиния Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1833