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Малых Дмитрий Никифорович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1781

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Малых Никифор Ильич

Мать: Малых Мария Андриановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
27.01.1799

Жена: Малых Ефросиния Яковлевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.11.1799

Дочь: Долматова Матрона Дмитриевна

Мать ребёнка: Малых Ефросиния Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.01.1802

Дочь: Балакина Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Малых Ефросиния Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.04.1804

Дочь: Ирина Дмитриевна

Мать ребёнка: Малых Ефросиния Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1806

Сын: Малых Трифон Дмитриевич

Мать ребёнка: Малых Ефросиния Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Малых Ефросиния Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Сын: Малых Феофилакт Дмитриевич

Мать ребёнка: Малых Ефросиния Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1820

Сын: Малых Панфил Дмитриевич

Мать ребёнка: Малых Ефросиния Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1833
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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