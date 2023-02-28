Долматова (Пахотина) Матрона Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения12.11.1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1799
Крещение
14.11.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
?.01.1820
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1823
Сын: Долматов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Долматов Василий Андрианович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно