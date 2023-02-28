Долматова (Пахотина) Матрона Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долматова (Пахотина) Матрона Дмитриевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

12.11.1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1799

Отец: Малых Дмитрий Никифорович

Мать: Малых Ефросиния Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
14.11.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
?.01.1820

Муж: Долматов Василий Андрианович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1823

Сын: Долматов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Долматов Василий Андрианович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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