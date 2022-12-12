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Долматов Василий Андрианович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

02.05.1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1800

Отец: Долматов Андриан Яковлевич

Мать: Долматова Агриппина Козминична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
02.05.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
15.02.1818

Жена: Долматова Мария Ивановна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Долматова Мария Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
?.01.1820

Жена: Долматова Матрона Дмитриевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1823

Сын: Долматов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Долматова Матрона Дмитриевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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