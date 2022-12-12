Долматов Василий Андрианович
Место рождения
Дата рождения02.05.1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1800
Крещение
02.05.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
15.02.1818
Жена: Долматова Мария Ивановна
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Долматова Мария Ивановна
Бракосочетание
?.01.1820
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1823
Сын: Долматов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Долматова Матрона Дмитриевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно