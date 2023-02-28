Долматова (Телегина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долматова (Телегина) Мария Ивановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1796

Дата смерти

1820

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Телегин Иван Васильевич

Мать: Телегина Мария Леонтьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
15.02.1818

Муж: Долматов Василий Андрианович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Долматов Василий Андрианович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1820
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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