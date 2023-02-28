Долматова (Телегина) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смерти1820
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Телегин Иван Васильевич
Бракосочетание
15.02.1818
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Долматов Василий Андрианович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1820